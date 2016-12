foto LaPresse

17:48

- Chiusura positiva per Piazza Affari con il Ftse Mib che ha guadagnato il 2,28% a 16.053 punti e il Ftse All Share che segna un +2,12% a 17.084,37 punti. A imprimere fiducia negli investitori, la decisione della Bce di rimodulare le regole per la cartolarizzazioni.