foto Dal Web

09:17

- Piazza Affari apre la seduta in calo, con il Ftse Mib che cede lo 0,26% e il Ftse All Share in ribasso dello 0,17%. Deboli le banche con Bpm in ribasso dello 0,66%, Mediobanca dello 0,42%, Unicredit dello 0,17%. Giù anche Fiat (-0,5%). Prende slancio Pirelli (+4%). Fuori dal paniere principale cauto rialzo per Rcs (+0,17%).