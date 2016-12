foto Ap/Lapresse

19:08

- Chiude in positivo Piazza Affari, maglia rosa tra le Borse europee. Il Ftse Mib guadagna l'1,06% a 15.695 punti, il Ftse All Share lo 0,96% a 16.729. Nel giorno dell'arresto dell'intera famiglia Ligresti corrono i titoli Fonsai (+4,6%), Unipol (+3,6%) e Milano Assicurazioni (+4,4%). Giornata di acquisti per le banche, con Unicredit a +2% e Intesa a +0,79%, mentre perde quota Rcs: il titolo fa -3,96%.