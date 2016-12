foto Ansa Correlati Ocse: in Italia precario più di un giovane su due E la disoccupazione cresce più che in Europa 11:59 - Aumenta l'indigenza nel nostro Paese. Secondo i dati forniti dall'Istat, nel report "La povertà in Italia", nell'arco dell'anno passato le persone in povertà assoluta sono infatti passate dal 5,7% della popolazione del 2011, all'8% del 2012. E' il livello più alto dal 2005. Anche l'incidenza di povertà relativa è aumentata in un anno, passando dal 13,6% al 15,8%. - Aumenta l'indigenza nel nostro Paese. Secondo i dati forniti dall'Istat, nel report "La povertà in Italia", nell'arco dell'anno passato le persone in povertà assoluta sono infatti passate dal 5,7% della popolazione del 2011, all'8% del 2012. E' il livello più alto dal 2005. Anche l'incidenza di povertà relativa è aumentata in un anno, passando dal 13,6% al 15,8%.

Traducendo queste percentuali in valori assoluti, dalla ricerca dell'Istat emerge che in Italia sono 9 milioni 563 mila le persone in povertà relativa, pari al 15,8% della popolazione. Di questi, 4 milioni e 814 mila (8%) sono i poveri assoluti, che non riescono ad acquistare beni e servizi essenziali per una vita dignitosa.



La situazione delle famiglie - Le famiglie in povertà assoluta sono il 6,8% del totale delle famiglie italiane. Dal 2011 al 2012 l'incidenza aumenta tra le famiglie con tre (dal 4,7% al 6,6%) , quattro (dal 5,2% all'8,3%) e cinque o più componenti (dal 12,3% al 17,2%); tra le famiglie composte da coppie con tre e più figli, quelle in povertà assoluta passano dal 10,4% al 16,2%. Se si tratta di tre figli minori, dal 10,9% si raggiunge il 17,1%. Aumenti della povertà assoluta vengono registrati anche nelle famiglie di monogenitori (dal 5,8% al 9,1%) e in quelle con membri aggregati (dal 10,4% al 13,3 %).







La metà dei poveri al Sud - Nel 2012 quasi la metà dei poveri assoluti in Italia, 2 milioni 347 mila persone, risiede nel Mezzogiorno. Erano 1 milione 828 mila nel 2011. I minori in povertà assoluta al Sud sono 1 milione 58 mila (703 mila nel 2011, l'incidenza è salita dal 7% al 10,3%) e gli anziani 728 mila (977 mila, l'incidenza è pari a 5,8% per entrambi gli anni). Le regioni maggiormente colpite sono Sicilia (29,6%), Puglia (28,2%) e Calabria (27,4%).