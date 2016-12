foto Ansa

08:31

- Dopo una giornata altalenante, in attesa dell'intervento di giovedì del presidente della Fed, Ben Bernanke, la Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo. A incentivare la fiducia degli investitori è stata soprattutto la flessione dello yen nella seconda parte della giornata. In chiusura l'indice Nikkei ha segnato un +0,11% a 14.615,04 punti, mentre l'indice Topix si è attestato su un +0,22% a 1.213,24 punti.