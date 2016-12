Ocse: in Italia precario più di un giovane su due E la disoccupazione cresce più che in Europa

foto Ansa Correlati Istat: "Record di disoccupati a maggio"

Disoccupati stranieri, "numeri allarmanti" L'esercito dei senza lavoro a quota 385mila 17:27 - In Italia oltre la metà dei lavoratori under 25, il 52,9%, ha un impiego precario. Il dato è stato diffuso dall'Ocse, che lo ha calcolato nel suo Employment outlook basato su dati di fine 2012. La percentuale di precari è quasi raddoppiata rispetto al 2000, quando erano il 26,2%. - In Italia oltre la metà dei lavoratori. Il dato è stato diffuso dall', che lo ha calcolato nel suo Employment outlook basato su dati di fine 2012. La percentuale di precari è quasi raddoppiata rispetto al 2000, quando erano il 26,2%.

La situazione resta particolarmente grave anche sul fronte disoccupati: in Italia i giovani senza lavoro a fine 2012 erano il 35,3%, con una percentuale ancora maggiore tra le donne (37,5%), e gli uomini che si fermano al 33,7%.



L'Ocse avverte poi che la situazione peggiorerà nei prossimi mesi: nell'ultimo trimestre 2014 i disoccupati arriveranno al 12,6% contro il 12,2% di fine maggio 2013.



Inoltre, l'Ocse segnala che nell'ultimo anno la disoccupazione in Italia è cresciuta a un ritmo più elevato rispetto all'insieme dell'Unione europea, ed è ora "un punto percentuale più elevata" della media dei Paesi europei, mentre fino a metà 2012 il dato italiano era "in linea con la media". A fine maggio, la disoccupazione nel nostro Paese ha toccato quota 12,2%, dopo un aumento "quasi continuo" nei due anni appena trascorsi.







Né al lavoro né a scuola, sempre di più gli "scoraggiati" - E ancora, in Italia crescono pure in modo "preoccupante" i giovani che non sono né nel mondo del lavoro, né in educazine o in formazione (i cosiddetti Neet): la loro quota aumenta di oltre 5 punti percentuali, arrivando a fine 2012 al 21,4% degli Under 25. L'Ocse sottolinea che per questi giovani esiste "un rischio crescente di effetti negativi a lungo termine. Solo in Grecia e Turchia, tra i 34 Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economia, la quota dei Neet risulta più elevata.



La riforma Fornero creerà posti di lavoro - Secondo l'Ocse la riforma del ministro Elsa Fornero "dovrebbe migliorare la crescita della produttività e la creazione di posti di lavoro nel futuro", grazie in particolare al nuovo articolo 18, che riduce la possibilità di reintegro in caso di licenziamento, rendendo più rapide e facili le procedure di conclusione del rapporto lavorativo.



Ma nonostante questo, dice ancora l'Ocse, "l'Italia resta uno dei Paesi Ocse con la legislazione più rigida sui licenziamenti, in particolare riguardo alla compensazione economica in caso di licenziamento senza giusta causa e la definizione restrittiva di giusta causa adottata dai tribunali".



In questo contesto, aggiunge il rapporto, "gli elementi raccolti suggeriscono che limitare la diffusione dei reintegri sia un elemento chiave per migliorare i flussi occupazionali e la produttività".