- Apprendistato breve, di due anni, ed estensione degli sgravi contributivi già previsti nel pacchetto lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato: sarebbero queste le due strade indicate dal ministro del lavoro, Enrico Giovannini, al tavolo con le parti sociali per i contratti per l'Expo 2015. "Questo - avrebbe però detto Giovannini - è solo primo incontro nel quale cogliere la disponibilità delle parti sociali".