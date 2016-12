Auto, crollo inarrestabile del mercato: -6% in Ue

foto LaPresse Correlati Sul mercato auto pesa il fisco

Auto, in Europa vendite in calo: -5,9% 08:51 - Il mercato dell'auto in Europa ha chiuso il mese di giugno in calo del 6,3%, con l'immatricolazione di 1.175.363 vetture contro 1.254.022 di un anno fa. Si tratta, secondo i dati Acea, del livello più basso dal 1996. A maggio le vendite erano scese del 5,9%, mentre nel semestre il mercato è a 6.436.743 unità, in discesa del 6,7% sul 2012. Per quanto riguarda Fiat, la flessione è oltre il doppio della media: -13,6% rispetto al giugno 2012.

Insomma, la situazione del mercato delle quattro ruote continua a peggiorare e la salute del settore non dà segni di miglioramento. E per la Fiat le cose sembrano andare anche peggio rispetto al trend generale. Per l'azienda di Torino oltre alle vendite è in continua discesa anche la quota di mercato, in Europa a giugno pari al 5,9% contro il 6,4% di un anno fa e il 6,8% di maggio. Considerando l'intero primo semestre del 2013, la quota del Lingotto in Europa si attesta al 6,4%, a fronte del 6,6% segnato nel 2012.



Quanto alle immatricolazioni di Torino, i numeri fotografano uno scenario preoccupante: a giugno le nuove auto vendute in Europa sono state 69.027 dopo le 79.982 di un anno fa. A maggio le vendite erano scese dell'11% e nel semestre il gruppo torinese ha ceduto il 10,3% rispetto al 2012, attestandosi a quota 409.142.