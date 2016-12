foto LaPresse

12:33

- Le parti sociali sono state convocate domani mattina al ministero del Lavoro per un confronto sui temi riguardanti l'occupazione: al centro dell'incontro soprattutto le modifiche al dl Lavoro, con particolare riferimento alle problematiche legate a Expo 2015. Il ministro Enrico Giovannini ha detto di essere sicuro "che troveremo una soluzione equilibrata", assicurando che "non ci sono attriti" e che occorre "trovare una via d'uscita".