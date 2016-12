Disoccupati stranieri, "numeri allarmanti" L'esercito dei senza lavoro a quota 385mila

foto Ansa Correlati Confcommercio: dal '92 tasse locali moltiplicate

Abbattimento delle multe in città, le cause sono gli effetti della crisi e le norme di riscossione 12:06 - La disoccupazione tra i cittadini stranieri che vivono in Italia ha numeri preoccupanti: nel 2012 infatti i senza lavoro sono 385mila, cioè il 19,2% in più rispetto al 2011 per la componente Ue e il 25,4% in più per quella extra Ue. I dati sono stati diffusi dal Rapporto sull'immigrazione del ministero del Lavoro, secondo cui il fenomeno "nella lunga fase di crisi assume caratteri descisamente allarmanti". - Latra i cittadiniche vivono in Italia ha numeri preoccupanti: nel 2012 infatti i, cioè il 19,2% in più rispetto al 2011 per la componente Ue e il 25,4% in più per quella extra Ue. I dati sono stati diffusi dal Rapporto sull'immigrazione del ministero del Lavoro, secondo cui il fenomeno "nella lunga fase di crisi assume caratteri descisamente allarmanti".

Agli stranieri oltre 300 euro in meno in busta - Secondo il dossier, la crisi si fa sentire pesantemente sull'occupazione degli stranieri anche in termini salariali, come si legge in un passaggio del documento: "La retirbuzione netta mensile, per gli stranieri, è in media più bassa e si attesta, nel 2012, a 968 euro contro i 1.304 dei lavoratori italiani (-336 euro). Nel 2008 la retribuzione netta dei lavoratori stranieri era solo lievemente maggiore (973 euro al mese), ma il divario con le retribuzioni italiani era molto minore, pari a 266 euro al mese".



Ma soprattutto, tra gli immigrati si allarga l'esercito dei disoccupati. "Considerando l'ultimo triennio dal 2010 al 2012 - dice il rapporto, curato dalla direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche d'integrazione del ministero -, il numero delle persone in cerca di lavoro di cittadinanza Ue è cresciuto di oltre 35mila unità, mentre tra le forze di lavoro di cittadinanza extra Ue l'aumento è superiore a 72mila persone".



PIù stranieri in mansioni non qualificate - La crisi ha avuto un impatto anche sulla qualità dell'impiego: "Nel 2008 il 29% dei lavoratori stranieri - si legge - era impegnato in mansioni non qualificate, percentuale che nel 2012 raggiunge il 34%, mentre si riducono nettamente le posizioni 'qualificate' che passano dall'8,2% del 2008 al 5,9% del 2012".



Insomma, sottolinea lo studio, "la crescita della domanda sembra condizionata e circoscritta a mansioni sempre più 'povere' e comunque concentrata su poche professioni (nel 2012 le assistenti domiciliari e le collaboratrici domestiche rappresentano più della metà delle occupate straniere)".