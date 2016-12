foto Ap/Lapresse

09:16

- Avvio positivo per Piazza Affari e per le altre borse europee, rinfrancate dal dato sul Pil cinese del secondo trimestre, in linea con le attese.In apertura l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,5% e l'Allshare lo 0,45%. Subito ben comprata Mediaset, che prosegue la sua lunga corsa, rinvigorita dal nuovo target price di Ubs a 3,6 da 2,4 euro. Bene anche altri industriali come Ansaldo (+3,6%), Fiat e Fiat Industrial, mentre restano un passo indietro le banche.