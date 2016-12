foto Reuters

06:26

- Il Pil della Cina è cresciuto del 7,5% nel secondo trimestre del 2013. Nel primo trimestre la crescita del Prodotto interno lordo cinese era stata del 7,7%. Il rallentamento è in linea con le previsioni degli economisti e con le aspettative del mercato, secondo sondaggi pubblicati nei giorni scorsi. Il governo ha fissato la crescita "ideale" per il 2013 al 7,5%, ma non è escluso che il rallentamento sia più forte.