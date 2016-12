Bankitalia: in ginocchio tessile e calzature "Dagli anni Novanta affari più che dimezzati"

foto Ansa Correlati Saldi, Confersercenti: "Male la prima settimana" 17:09 - La crisi ha appesantito le difficoltà del Made in Italy, innestandosi su una tendenza di più lungo periodo. Il tessile e le calzature hanno mostrato dall'aprile 2008 un calo del 30,7 e del 39,3%, ma se si sale alla seconda metà degli anni Novanta è il calo è del 50-70%. Lo rileva la Banca d'Italia, in uno studio sull'industria italiana. Tuttavia, secondo Palazzo Koch, il declino del settore "non è irreversibile, purché le imprese sappiano trasformarsi". - La crisi ha appesantito le, innestandosi su una tendenza di più lungo periodo. Ilhanno mostrato dall'aprile 2008 un, ma se si sale. Lo rileva la, in uno studio sull'industria italiana. Tuttavia, secondo Palazzo Koch, il declino del settore "non è irreversibile, purché le imprese sappiano trasformarsi".

"Vi sono buone ragioni - riporta infatti lo studio di Via Nazionale - per dubitare che il destino dell'industria italiana sia segnato. Il suo declino non è irreversibile, purché le imprese sappiano trasformarsi". E il documento ricorda poi che "un gran numero di imprese riesce ad essere competitivo in un contesto meno favorevole di altri".



"Industria, un calo preoccupante" - La situazione resta comunque molto grave: nel report si legge che nella nostra industria "la perdita di produzione ha assunto dimensioni preoccupanti" e "in tutti i comparti industriali i livelli produttivi sono inferiori a quelli precedenti la crisi. Dall'analisi emerge un quadro di diffusa debolezza".



Palazzo Koch sottolinea poi che il costo del lavoro, "se valutato al netto della tassazione, non risulta un fattore di freno primario per la competitività delle imprese italiane", mentre "i costi dell'energia e una pressione fiscale molto elevata sull'economia regolare rendono più difficile alle imprese competere".