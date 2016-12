Saldi, Confersercenti: "Male la prima settimana"

foto Ansa Correlati Saldi, si spende il 10% in meno del 2012 13:00 - Si è chiusa la prima settimana di saldi in tutta Italia e il primo bilancio è negativo: -15% rispetto al 2012. A fare i conti è la Fimo-Confesercenti con dei distinguo: i conti tengono in città come Milano e Torino e sono buoni nelle città turistiche. Va male in altri grandi capoluoghi come Bari e Bologna. Svanite le file: in coda davanti ai negozi resistono i turisti stranieri. I consumatori italiani fanno invece i conti col budget limitato. - Si è chiusa la prima settimana di saldi in tutta Italia e il primo bilancio è negativo: -15% rispetto al 2012. A fare i conti è la Fimo-Confesercenti con dei distinguo: i conti tengono in città come Milano e Torino e sono buoni nelle città turistiche. Va male in altri grandi capoluoghi come Bari e Bologna. Svanite le file: in coda davanti ai negozi resistono i turisti stranieri. I consumatori italiani fanno invece i conti col budget limitato.

Nel quadrilatero della moda di Milano, le vendite tengono o crescono, grazie soprattutto all’apporto di turisti comunitari ed extra-comunitari, in particolare arabi, che acquistano Made in Italy e le griffe, le cui vendite risultano stabili. Risultati al ribasso, invece, per i negozi delle strade periferiche e semi-centrali, tradizionalmente legati alla clientela residente in loco. In generale, i clienti milanesi acquistano volentieri scarpe e i capi fondamentali per il rinnovo del guardaroba, approfittando degli alti sconti di partenza.



Anche a Torino i saldi estivi 2013 rimangono sui livelli dello scorso anno: come nel 2012, si registra una partenza tiepida, anche per le troppe promozioni precedenti ai saldi, che hanno "annacquato" l'effetto sorpresa. I clienti cercano soprattutto camiceria e pantaloni, meno calzature ed accessori. I commercianti torinesi sono comunque improntati ad un cauto ottimismo, e sperano di migliorare i risultati nel corso dei prossimi giorni.



A Bologna, invece, si rileva un calo di vendite diffuso, fino al -20%, soprattutto per quanto riguarda accessori e capi d’abbigliamento dal prezzo medio-alto, mentre resistono meglio i prodotti a medio e basso costo. Le limitazioni di budget si sentono anche a Bari, dove si registra un vero e proprio crollo delle vendite dei prodotti firmati premium, anche nell’ordine del 25%. Anche nel capoluogo pugliese i clienti acquistano soprattutto pantaloni e camiceria, mentre hanno meno successo gli accessori.



Tra le categorie merceologiche che mostrano una miglior tenuta c’è la moda giovani: i genitori – spiegano i commercianti – preferiscono tagliare la propria spesa per l’abbigliamento piuttosto che quella dei figli.