23:01 - I rischi di default di Cipro restano elevati in seguito alla performance economica e, di conseguenza, alle finanze pubbliche del governo. Lo afferma Moody's in una nota, sottolineando come, a suo avviso, c'è il "rischio materiale" di un'uscita di Cipro dall'area euro. Moody's ritiene che l'economia di Cipro non tornerà a crescere prima del 2016.