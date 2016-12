foto Ap/Lapresse

15:42

- Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,05% a 15.469 punti, il Nasdaq avanza dello 0,06% a 3.580 punti mentre lo S&P 500 è invariato a 1.676 punti. Bene il petrolio che a New York viene scambiato a 105,29 dollari al barile (+0,36%).