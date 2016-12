foto IberPress

09:29

- Piazza Affari apre la seduta in lieve rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,18% a 15.676 punti e il Ftse All Share dello 0,22% a quota 16.705. Giù Enel (-3,5%) dopo il declassamento di S&P's del rating a lungo termine. Debole anche Bpm (-1,27%), Telecom (-0,85%). Bene Fiat (+1,29%), Eni (+1,13%). Acquisti su Prelios (+1,3%) dopo il via libera di Consob al prospetto per l'aumento di capitale. In calo Rcs (-1,89%).