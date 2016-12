foto Ap/Lapresse

15:55

- Le misure per agevolare le assunzioni degli under 30 saranno mantenute "per alcuni anni", e quindi oltre i diciotto mesi attualmente previsti dal decreto legge sul lavoro. L'obiettivo è stato annunciato dal ministro della Coesione territoriale, Carlo Trigilia. Le risorse occorrenti, ha detto, "saranno attinte dal nuovo ciclo di fondi Ue degli anni 2014-2020".