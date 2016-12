foto Dal Web

09:37

- Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti. Eni ha ritoccato all'insù di 1,5 centesimi i listini per verde, gasolio e Gpl, seguita da Shell (+1 centesimo) ed Esso (+0,5). I prezzi medi, compresi i no-logo, raggiungono così 1,828 per la verde, 1,732 per il gasolio e 0,781 per il Gpl, con punte di 1,860 per la verde. Per il bollettino "Quotidiano energia" è prevedibile che anche le altre compagnie possano, tra oggi e domani, adeguarsi ai rialzi.