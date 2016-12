foto Ap/Lapresse

09:18

- Apertura positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna l'1,46% a 15.902 punti mentre l'All Share registra un +0,97% a quota 16.841. In evidenza i titoli del comparto bancario e, in particolare, Mediobanca (+2,51%), Bpm (+2,65%) e Intesa SanPaolo (+1,87%).