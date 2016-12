foto Ap/Lapresse

06:26

- La Bank of Japan, confermando il target di inflazione al 2% in due anni, ha aggiornato per il settimo mese di fila la sua valutazione sull'economia affermando che sta "iniziando a riprendersi moderatamente" sulla scia al miglioramento della fiducia delle imprese e dei solidi consumi. Tuttavia la BoJ, che ha mantenuto ferme le politiche monetarie espansive, ha limato le stime sulla crescita per l'anno fiscale 2013, portandole dal 2,9% al 2,8%.