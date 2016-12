foto Ap/Lapresse

22:45

- Banche centrali indipendenti assicurano risultati migliori. Lo afferma il presidente della Fed, Ben Bernanke, in un discorso dedicato ai primi 100 anni della banca centrale, aggiungendo che le autorità monetarie e di regolamentazione devono considerare la salvaguardia della stabilità finanziaria come il prerequisito necessario per la stabilità economica. Bernanke considera poi la stabilità finanziaria un obiettivo come il lavoro e l'inflazione.