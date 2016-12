foto Ap/Lapresse

18:04

- Il dowgrade di Standard & Poor's sull'Italia pesa, ma senza grossi shock, su Piazza Affari e in particolare sulle grandi banche. A Milano la Borsa chiude in negativo, con il Ftse Mib che perde lo 0,72% a 15.677 punti e con il Ftse Italia All Share che lascia sul terreno lo 0,61% a 16.679 punti.