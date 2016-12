foto Ansa

08:56

- Chiusura con il segno meno per la Borsa di Tokyo, che termina gli scambi con il Nikkei a -0,39%), sui timori legati al taglio del rating (da BBB+ a BBB) sull'Italia deciso da Standard & Poor's e alla delusione sull'interscambio commerciale di giugno della Cina che, pur con un surplus in rialzo a 27,13 miliardi di dollari, accusa export e import in calo del 3,1% e dello 0,7%.