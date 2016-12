Imu, Enrico Letta:la toglieremo dalla prima casa

foto Ansa Correlati Letta: "Vigilati speciali da S&P" 20:56 - "C'è l'impegno del governo di togliere l'Imu sulla prima casa". Lo ha assicurato il premier, Enrico Letta. "Vogliamo superare il regime così com'è", ha dichiarato il presidente del Consiglio. "L'Imu così com'era non ci sarà più", ha aggiunto, ribadendo che l'intento del governo è quello di modificare l'attuale regime, che ha provocato "danni" al sistema economico visto che è stata una "stangata" per l'edilizia. - "C'è l'impegno del governo di togliere l'sulla prima casa". Lo ha assicurato il premier,. "Vogliamo superare il regime così com'è", ha dichiarato il presidente del Consiglio. "L'Imu così com'era non ci sarà più", ha aggiunto, ribadendo che l'intento del governo è quello di modificare l'attuale regime, che ha provocato "danni" al sistema economico visto che è stata una "stangata" per l'edilizia.

Durante la registrazione di Ballarò, quando il conduttore Giovanni Floris gli chiede quale sarà il regime per le prime case, il premier risponde: "Sulla prima casa l'impegno sarà a toglierla". Floris cerca di dire qualcosa, e Letta aggiunge: "Così com'era".



"Sul governo ci siamo dati un orizzonte di 18 mesi" - Quello del governo è un "mandato limitato negli obiettivi e nel tempo: noi ci siamo dati questi 18 mesi per fare questa riforma costituzionale e fare quelle riforme economiche che in parte abbiamo iniziato", ha sottolineato Letta.



"Pronti a un decreto sui partiti se si perde tempo" - Se il Parlamento e i partiti perderanno tempo sul finanziamento pubblico ai partiti "ho già detto che siamo pronti ad un decreto", ha aggiunto il premier.



"Spero ci siano margini nei conti a fine anno" - "Per il 2014 avremo margini maggiori" che potrebbero essere dello "0,4 o dello 0,5%", ma io "spero che il margine sia dello 0,6%". Secondo il presidente del Consiglio anche alla fine di quest'anno potrebbero esserci margini se i tassi sul debito scenderanno e il gettito Iva aumentasse con i pagamenti della P.a. alle imprese.



"Renzi è un'ottima carta, affronteremo il futuro insieme" - "Penso che Renzi sia un'ottima carta per il Pd del futuro e del presente, e sono sicuro che faremo tante cose insieme, il futuro lo affronteremo insieme" e "decideremo tante cose insieme", ha poi affermato il premier.