foto Ansa

19:22

- "E' importante che questo governo proponga qualche soluzione, ci dica quali sono le nuove norme che vanno a rimpiazzare l'articolo 19 dello statuto dei lavoratori", giudicato illegittimo dalla Consulta. Lo ha detto l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. Per i giudici della Corte costituzionale infatti è inammissibile che il gruppo di Torino escluda la Fiom in molti stabilimenti nei quali non ha firmato il contratto.