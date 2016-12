foto Ap/Lapresse

15:49

- Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime dell'economia italiana con una contrazione per quest'anno dell'1,8%, pari a 0,3 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile. Nel 2014, invece, si tornerà a crescere dello 0,7%, 0,2 punti in più rispetto alle valutazioni di aprile. Simile andamento per Eurolandia che, se nel 2013 segna un -0,6%, nel 2014 vedrà il Pil a +0,9%.