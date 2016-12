foto Ap/Lapresse

13:05

- "Siamo più che disponibili a incontrare la Fiom, ma partendo dal dato acquisito che non possono essere messi in discussione gli accordi presi dalla maggioranza". Lo ha detto l'ad di Fiat, Sergio Marchionne. Annunciando oltre 700 mln di euro di investimenti sullo stabilimento Fiat Sevel in Val di Sangro, Marchionne ha poi spiegato: "Senza regole certe, questo sarà l'ultimo investimento".