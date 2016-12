Crisi, Istat: "Le famiglie risparmiano di più"

foto Ansa Correlati Benzina, prezzo medio 2012 è 1,787 euro/litro

Istat, crollano i consumi nel 2012: il 60% delle famiglie compra meno cibo e più scadente 15:27 - Nel primo trimestre del 2013 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, misurata al netto della stagionalità, è stata pari al 9,3%, in aumento dello 0,9% rispetto sia al trimestre precedente, sia a quello corrispondente del 2012. Lo rileva l'Istat, che sottolinea come, sempre nei primi tre mesi dell'anno, il reddito disponibile delle famiglie sia aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente.

Il reddito disponibile delle famiglie segna dunque una ripresa, anche se su base annua risulta ancora in calo (-0,4%).



Italiani popolo di "formiche" - La propensione al risparmio, ricorda l'Istat, è definita dal rapporto tra risparmio lordo delle famiglie consumatrici e reddito disponibile lordo. Un rapporto che con la crisi si era sempre più assottigliato sino a raggiungere i minimi alla fine dello scorso anno. A inizio 2013 invece risulta di nuovo in deciso aumento, attestandosi al livello più alto dal secondo trimestre del 2010, anche se restano ancora lontani i valori del periodo pre-crisi, che facevano degli italiani il popolo delle "formiche" per antonomasia.



Spesa famiglie ferma - L'Istat rileva inoltre che la spesa delle famiglie per consumi finali, misurata in valori correnti, nel primo trimestre del 2013 è diminuita dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, restando quindi pressoché ferma, mentre è scesa dell'1,4% su base annua. Il tasso di investimento delle famiglie è stato pari al 6,5%, in diminuzione di 0,3 punti percentuali sia su base congiunturale sia tendenziale.