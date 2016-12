foto Ansa

- Aiuti a rate per Atene. La decisione arriva dopo una riunione dell'Eurogruppo, che dividerà in due tranche i fondi che la Grecia si aspettava. La prima da 2,5 miliardi tra l'altro arriverà solo "in funzione delle riforme che dovranno essere messe in piedi entro il 19 luglio". Lo ha ribadito lo stesso presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem.