18:03

- Chiusura in positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dell'1,71% a 15.799 punti, il Ftse Italia All Share avanza dell'1,53% a 16.785 punti e il Ftse Italia Star guadagna lo 0,63% a 12.830 punti. Spiccano i rialzi di Mps (+6,3%), Mediolanum (+3%) e Fiat (+2,6%).