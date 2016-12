Crisi, Giovannini: "Ci sono speranze di ripresa"

foto LaPresse Correlati Draghi: "avanti con le riforme"

"Siamo in una situazione ancora molto difficile, ma le speranze di ripresa sono più solide rispetto a qualche mese fa, anche grazie ad un atteggiamento diverso dell'Unione Europea". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, mostrando un moderato ottimismo sulla fine della crisi.

I dati di istituti come Ocse e Istat "ci fanno sperare che ci sia la ripresa in autunno" ha precisato il ministro. "E' chiaro che la ripresa sarà di dimensioni sufficienti nella misura in cui le risorse in stand by verranno rimesse in campo da imprese e famiglie", ha aggiunto il ministro Giovannini sottolineando che ''è un percorso difficile e incerto ma dopo cinque anni di recessione credo sia l'unico che possiamo seguire anche per fare quelle riforme strutturali di cui abbiamo bisogno"