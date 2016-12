Benzina, prezzo medio 2012 è 1,787 euro/litro

foto Dal Web 17:14 - Il prezzo medio annuo della benzina nel 2012 è stato di 1,787 euro, il più alto di sempre in valori correnti, mentre il record a prezzi attualizzati è del 1977 (quando in media la benzina costava 1,9 euro). E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Unione petrolifera. Il gasolio, con 1,705 euro al litro, tocca invece il record storico in entrambi i valori. Il grosso degli aumenti si deve alla componente fiscale. - Ildellanelè stato di, il più alto di sempre in valori correnti, mentre il record a prezzi attualizzati è del(quando in media la benzina costava 1,9 euro). E' quanto emerge dai dati diffusi dall'. Il, con 1, tocca invece il record storico in entrambi i valori. Il grosso degli aumenti si deve alla componente fiscale.

Nella media del 2012, secondo quanto emerge dalle tabelle, il prezzo industriale per un litro di benzina è stato pari a 0,759 euro, mentre la componente fiscale si è attestata, per la prima volta nella storia, sopra la soglia di 1 euro, per la precisione a 1,028. Rispetto al 2011, l'aumento è stato per il prezzo medio del 15% (da 1,555 euro), ma mentre la componente industriale ha subito un rincaro del 9% (essenzialmente per il prezzo del greggio), quella fiscale (tra accise e Iva) è cresciuta di circa il 20%.



L'Unione petrolifera ha anche attualizzato i prezzi in euro dal 1960 a oggi: da questa tabella si evince che, dietro al top del 1977, quando la benzina toccò 0,258 euro al litro, che equivalgono a 1,9 euro di oggi, in scia alla crisi petrolifera dei primi anni Settanta, solo nel 1976, 1981, 1982 e 1983 il prezzo è stato più alto.



Guardando al gasolio, invece, il picco dello scorso anno non era stato neanche sfiorato durante le crisi degli anni Settanta e Ottanta, quando il parco auto a gasolio era molto più limitato rispetto a quanto non sia oggi. Anche in questo caso, la componente fiscale pesa in modo preponderante sugli aumenti: il prezzo industriale è salito del 7%, le voci fiscali del 28% e il prezzo totale del 17%.