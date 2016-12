Crisi, Draghi: "Allarme disagio sociale"

foto Ap/Lapresse Correlati Il ministro Zanonato: "Ridurremo l'Imu"

Mario Draghi, riferendosi agli Stati in difficoltà e costretti al consolidamento di bilancio, ha ammesso che "il disagio sociale in alcuni Paesi è una tragedia". In un'audizione al Parlamento Ue, il governatore della Bce ha parlato poi della necessità di tassi d'interesse bassi a causa dell'inflazione e dell'economia. Un loro rialzo, ha spiegato, "tenderebbe a destabilizzare Paesi in situazioni già deboli, rendendoli ancora più deboli".

Il principale rischio sistemico, mette poi in guardia il numero uno di Francoforte, è "la recessione prolungata. Questa sta indebolendo il sistema bancario, aumenta i premi di rischio e danneggia la capacità di credito".



"So che il disagio sociale in alcuni Paesi è una tragedia", sottolinea poi Draghi durante un'audizione al Parlamento europeo, riferendosi ai Paesi in difficoltà e costretti al consolidamento di bilancio.



"Inevitabile il consolidamento dei conti" - Il presidente dell'Eurotower ricorda comunque, rispondendo a una domanda sul Portogallo, che "il lavoro di consolidamento dei bilanci pubblici resta inevitabile, non deve essere disfatto ma deve essere amico della crescita". "Siamo coscienti - soggiunge - del disagio sociale inflitto, ma se fosse disfatto, sappiamo quale sarebbe la reazione dei mercati e porterebbe a un'ulteriore depressione dell'economia dei Paesi in difficoltà".



"La Grecia vada avanti con le riforme" - Il numero uno di Francoforte ha inoltre sottolineato che bisogna "congratularsi" con il governo greco che "va invitato a procedere" sulla strada delle riforme "ora che si vedono i frutti, anziché voler rivedere la storia con gli occhi di oggi". E all'Fmi che in un documento ha sostenuto che sarebbe stato meglio ristrutturare il debito greco fa un riferimento indiretto: "E' facile dirlo oggi. Si dimentica che nel 2010 e 2011 si temeva il contagio. Ora la situazione è diversa".



"Eurobond quando le regole saranno uniche" - La mutualizzazione del debito pubblico secondo Draghi "equivale all'emissione di nuovo debito" e "per questo bisogna fare molta attenzione". Il presidente della ha precisato che per emettere eurobond "ci deve essere fiducia tra i Paesi, tutti gli Stati membri devono rispettare le stesse regole e avere la stessa disciplina".



"Le banche taglino i costi" - Bankitalia, sottolinea poi Draghi, "sta facendo in modo che i livelli di accantonamenti degli istituti di credito restino in linea con i livelli delle sofferenze, che continuano a crescere nella situazione di economia stagnante. Palazzo Koch ha chiesto alle banche di aumentare le risorse interne" tagliando ancora costi, dividendi, compensi ed "eventualmente vendendo gli asset non strategici".



"Indispensabile il meccanico unico di risoluzione banche" - Il meccanismo unico di risoluzione bancaria è "il prossimo pilastro cruciale per l'unione bancaria", riprende Draghi, è "un complemento indispensabile della supervisione unica" e "idealmente" dovrebbe essere realizzato "nel momento in cui la supervisione sarà operativa".



Tariffe e tasse, rischio aumenti - Secondo il presidente della Bce l'andamento dell'inflazione continua a essere "fermamente ancorato" con gli obiettivi del Consiglio dei governatori della Bce. A medio termine i prezzi dovrebbero restare bilanciati, ma "un rischio di rialzo è relativo ad aumenti più forti di quanto atteso delle tariffe e delle tasse indirette, così come i prezzi delle materie prime".



"Lavoro, le condizioni restano difficili" - Il numero uno dell'Eurotower mette poi l'accento sulle difficoltà del mercato del lavoro dicendo che l'economia dell'Eurozona "si è contratta per il sesto trimestre consecutivo" e deve "ancora affrontare notevole sfide" che possono "minare il mercato unico". Inoltre, sottolinea, "le condizioni del mercato del lavoro restano deboli". E aggiunge che "gli indicatori della fiducia hanno mostrato qualche miglioramento, benché da livelli bassi". In generale, l'economia "dovrebbe stabilizzarsi e recuperare nel corso dell'anno, anche se a passo ridotto".