foto Getty

15:58

- La settimana a Wall Street si avvia in territorio positivo. Il Dow Jones guadagna lo 0,40% a 15.192,51 punti, il Nasdaq sale dello dello 0,44% a 3.494,55 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,4% a 1.638,00. Gli investitori sono in attesa delle trimestrali delle varie aziende previste a fine seduta. Venerdì i listini avevano terminato in rialzo grazie a un rapporto mensile sull'occupazione migliore delle attese.