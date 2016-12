foto Ap/Lapresse

15:17

- La Banca d'Italia "sta facendo in modo che i livelli di accantonamenti degli istituti di credito restino in linea con i livelli delle sofferenze, che continuano a crescere nella situazione di economia stagnante". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue. "Bankitalia - ha aggiunto Draghi - ha chiesto alle banche di "aumentare le risorse interne" tagliando ancora costi, dividendi, compensi ed "eventualmente vendendo gli asset non strategici".