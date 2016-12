foto Ansa

20:41

- Sull'Imu "il ministero dell'Economia e delle Finanze ha allo studio una pluralità di soluzioni, sulle quali il governo deciderà collegialmente dopo averle discusse nelle sedi di confronto che sono già state individuate". E' quanto si legge in una nota in merito alle indiscrezioni di stampa sull'ipotesi di applicazione l'imposta ai proprietari di villette che "non riflettono le posizioni del governo e del ministro".