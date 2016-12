Vacanze, troppi rincari: 55% italiani a casa

foto Ansa Correlati Traffico, Viminale: "Estate senza bollino nero" La crisi "elimina" le code per l'esodo

Saldi, si spende il 10% in meno del 2012 11:55 - "Rincari a due cifre in Italia nel settore vacanze". Lo denuncia il Codacons, segnalando gli aumenti di trasporti e pacchetti vacanza che indurranno oltre la metà degli italiani a rinunciare alle vacanze. "A giugno - rileva in una nota l'associazione dei consumatori - i prezzi dei traghetti sono aumentati del 13,1% sul mese precedente, mentre i biglietti aerei hanno subito rincari del 16,1% rispetto allo scorso anno". - "Rincari a due cifre in Italia nel settore vacanze". Lo denuncia il Codacons, segnalando gli aumenti di trasporti e pacchetti vacanza che indurranno oltre la metà degli italiani a rinunciare alle vacanze. "A giugno - rileva in una nota l'associazione dei consumatori - i prezzi dei traghetti sono aumentati del 13,1% sul mese precedente, mentre i biglietti aerei hanno subito rincari del 16,1% rispetto allo scorso anno".

Non va meglio sul fronte dei pacchetti vacanza, dove gli aumenti sono del +12,8% sul mese precedente, e +4% rispetto al 2012. Rincari di tale entità, associati alla grave crisi economica che si registra nel nostro Paese, "costringeranno gli italiani a rimanere a casa durante le prossime vacanze estive - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Il 55% dei cittadini, ossia 33 milioni di italiani, non potrà permettersi di andare in villeggiatura, perché non ha i soldi per farlo o preferisce risparmiare in vista di un peggioramento della propria condizione economica".

br>