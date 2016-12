foto Ansa Correlati Cdm:via libera al ddl che abrogherà le Province Letta: "Tuteleremo i lavoratori e le funzioni"

15:13 - Il governo è al lavoro per riuscire a ridurre l'impatto dell'Imu. Secondo il quotidiano "La Repubblica" al vaglio dell'esecutivo ci sarebbe l'ipotesi di far pagare solo coloro la cui imposta supererebbe i 600 euro: si andrebbero quindi a colpire principalmente i proprietari di villette, mentre resterebbero esenti circa 9 italiani su 10. Ma Palazzo Chigi precisa: "Nessuna stangata sui villini".

L'Imu divide il governo, prossima settimana decisiva - L'impegno a superare l'attuale tassazione sugli immobili c'è, ha assicurato sabato il premier Enrico Letta, anche per depotenziare la polemica del Pdl dopo i rilievi del Fmi, che ha fatto sapere di ritenere l'imposta necessaria. Ma il modo per superare lo scoglio dell'Imu, a cui il Pdl condiziona la vita del governo, è tutto tra trovare e la settimana prossima, con il vertice di maggioranza di mercoledì, sarà decisiva per capire la direzione di marcia.



Il Pdl tiene alta la guardia e non ha intenzione di mollare la richiesta di un'abolizione totale dell'imposta. "Solo con una terapia d'urto di questo tipo si può finalmente invertire la rotta", è la parola d'ordine del capogruppo Renato Brunetta, pronto a dare battaglia, a suon di numeri, sulla necessità di cancellare la tassa.



I falchi Pdl all'attacco di Saccomanni: "Inadeguato" - I "falchi" del Pdl, per tenere alta la bandiera, non rinunciano ad andare all'attacco del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni, che per cancellare del tutto l'Imu dovrebbe trovare una copertura di circa 4 miliardi. Il ministro, affonda Maurizio Gasparri, è "assolutamente inadeguato al ruolo, il governo deve affrontare sfide difficili, che vanno sostenute con lealtà, e proprio per questo dico che ci vuole un ministro dell'Economia, non una figura grigia e inadeguata".



Rimodulazione e riduzione le ipotesi del Pd - Ma, se per Letta Saccomanni non si tocca, il premier lavora per cercare una mediazione dentro la maggioranza. Il Pd, infatti, preferirebbe una rimodulazione selettiva: il viceministro Stefano Fassina propone di cancellare l'Imu "solo sulle abitazioni di valore basso o medio", così da consentire, con i 2 miliardi provenienti dalle prime abitazioni di livello alto, di recuperare fondi da usare per evitare l'aumento dell'Iva. "Bisogna riorganizzare queste imposte - sostiene il ministro Flavio Zanonato - e non semplicemente eliminarle, perché sono quattro miliardi che bisogna trovare".



Entro ferragosto la riforma della tassazione degli immobili - Al momento, in realtà, tutte le ipotesi, dall'abolizione totale alla rimodulazione, sono sul tavolo, spiegano fonti di governo in attesa di trovare la soluzione politica entro ferragosto, "deadline" fissata dal premier per la riforma sulla tassazione degli immobili. Una riforma che dovrà mettere insieme la riforma dell'Imu, la Tares e, nel complesso, la fiscalità locale in una ristrutturazione che tenga insieme le richieste dei partiti e quelle degli enti locali.



Palazzo Chigi smentisce: "Nessuna stangata sui villini" - "Contrariamente a quanto riportato da alcune testate giornalistiche non è prevista alcuna stangata sui villini". Lo hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi a proposito della ridefinizione complessiva della tassazione degli immobili.