10:57

- "Sappiamo bene che nell'ultima parte del 2013 la situazione sarà ancora molto difficile. Il fatto che il governo, come primo atto, abbia rifinanziato la Cig in deroga e in pù abbia messo un miliardo e mezzo per il pacchetto sul lavoro dimostra quanta attenzione ci sia su questo tema. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini. "Quindi - ha aggiunto - si farà quello che è necessario".