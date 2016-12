foto Ansa

19:19

- Il gettito tributario dei primi cinque mesi del 2013 si mantiene sostanzialmente stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, "pur in presenza di una congiuntura economica negativa", come scrive in una nota il ministero dell'Economia, commentando i dati sulle entrate fiscali. Gli incassi dell'erario tra gennaio e maggio sono stati infatti pari a 149.117 milioni di euro, cioè solo lo 0,2% in meno rispetto a un anno fa.