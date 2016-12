foto Ansa

- Natuzzi ha deciso "il ritiro" della mobilità per 1.726 dipendenti - annunciata nei giorni scorsi - mentre il governo ha reso noto di voler istituire un "tavolo tecnico" per affrontare la situazione del distretto del salotto. Il prossimo incontro è fissato per il 15 luglio tra azienda, ministero dello Sviluppo, sindacati e Regioni. Il piano dell'azienda prevede oltre ai licenziamenti la chiusura di due stabilimenti: Ginosa (Taranto) e Matera.