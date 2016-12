foto Ansa

12:12

- Il peso del debito in Italia è il più gravoso tra i Paesi Ue, fatta eccezione solo per la Grecia. Lo ha rilevato uno studio di Bankitalia. Il rapporto tra debito pubblico lordo e Pil nel 2012, affermano da Palazzo Koch, è infatti al 127% (dal 120,8% del 2011). In Grecia è al 156,9%, in calo rispetto al 2011. Oltre il 100% ci sono Portogallo (123,6%) e Irlanda (117,6%).