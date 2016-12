foto Ansa Correlati Istat, crollano i consumi nel 2012: il 60% delle famiglie compra meno cibo e più scadente 12:00 - Sale ulteriormente la pressione fiscale in Italia. Secondo i dati forniti da Bankitalia, nel 2012 è passata al 44% rispetto al 42,6% dell'anno precedente. In questo modo il nostro Paese scala la classifica dei "tassatori" in Europa, scavalcando la Finlandia e posizionandosi al quarto posto per il peso del fisco tra i 17 Paesi dell'euro, e al sesto posto tra i 27 nell'Ue. - Sale ulteriormente la. Secondo i dati forniti da, nel 2012 è passata alrispetto al 42,6% dell'anno precedente. In questo modo il nostro Paese scala la classifica dei "tassatori" in Europa, scavalcando la Finlandia e posizionandosi alper il peso del fisco tra i 17 Paesi dell'euro, e al sesto posto tra i 27 nell'Ue.

Dando uno sguardo al report di Via Nazionale, che ripercorre le statistiche di finanza pubblica nei Paesi dell'Unione europea, emerge un peso maggiore di imposte e tasse rispetto all'Italia solo in Belgio (47,1%), Francia (46,9%) e Austria (44,2%). Nel complesso dell'Eurozona il fisco pesa per il 41,5% del Prodotto interno lordo.



Se i dati sulla pressione fiscale non sono certo incoraggianti, va peggio sul fronte dei conti pubblici. Il peso del debito in Italia è infatti il più gravoso tra i Paesi europei, fatta eccezione solo per la Grecia. Il rapporto tra debito pubblico lordo e Pil, rileva Bankitalia, nel 2012 per il nostro Paese è al 127% (dal 120,8% del 2011). In Grecia è al 156,9%, in calo rispetto al 2011. Oltre il 100% ci sono anche Portogallo (123,6%) e Irlanda (117,6%).



In Italia, oltre alla la pressione fiscale, sale anche la spesa. Nel 2012 - risulta sempre dai dati diffusi dalla Banca d'Italia - è passata al 50,7% del Pil dal 50,0% del 2011. Nei Paesi europei la spesa ha un'incidenza maggiore sul Pil in Danimarca (59,5%), Francia (56,6%), in Finlandia (55,6%), in Belgio e in Grecia (entrambi i Paesi sono al 54,7% del Pil), Svezia (51,8%), in Austria (51,2%).