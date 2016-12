foto Ap/Lapresse

09:30

- Apertura debole per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,34% attestandosi a quota 15.3770 punti. Tra i titoli in calo Telecom Italia (-1,1%) e Ubi Banca (-0,90%), bene invece Ferragamo (+0,53%). Avvio invece piatto per alcune delle altre principali Piazze europee: sia Londra che Parigi aprono invariate. Leggero rialzo invece per Francoforte (+0,17%).