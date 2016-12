foto LaPresse

08:41

- Seduta positiva per la Borsa di Tokyo che chiude in deciso rialzo. L'indice Nikkei, sui massimi da cinque settimane, guadagna il 2,08% attestandosi a 14.309,97 punti, mentre il Topix sale dell'1,53% a quota 1.188,58 punti. Le contrattazioni sono state spinte dall'impegno di Bank of England e Banca centrale europea verso una politica di allentamento monetario.