Laura Boldrini declina l'invito di Marchionne

Il presidente della Camera, Laura Boldrini, ha declinato l'invito fattole dall'a.d. della Fiat, Sergio Marchionne, di visitare lo stabilimento in Val di Sangro. In una lettera a Marchionne, la Boldrini ha spiegato che per "gli impegni istituzionali già in agenda" non può accogliere l'invito. Poi ha aggiunto: "No alla gara al ribasso sui diritti perché per ogni fabbrica che chiude e va all'estero centinaia di famiglie precipitano nel disagio".

Così "il nostro sistema economico diventa più povero e più debole nella competizione internazionale", ha sottolineato la terza carica dello Stato. Nella lettera Laura Boldrini ha parlato anche di competitività: "Le vecchie ricette hanno fallito e ne servono di nuove. Affinché il nostro Paese possa tornare competitivo è necessario percorrere la via della ricerca, della cultura e dell'innovazione. Una via che non è in contraddizione con il dialogo sociale e con costruttive relazioni industriali: non sarà certo nella gara al ribasso sui diritti e sul costo del lavoro che potremo avviare la ripresa".



La presidente della Camera, risponde dunque così alla lettera di Marchionne. Laura Boldrini ha inolter sottolineato nella risposta - diffusa dall'ufficio stampa di Montecitorio - il suo "interessamento ai temi del lavoro, in questa particolare fase di crisi economica. Non si tratta soltanto di sensibilità personale. Ritengo - spiega infatti Boldrini - un dovere per chi rappresenta le istituzioni dedicare il massimo impegno al tema del lavoro in tutte le sue declinazioni: la disoccupazione giovanile, la precarietà, la perdita del posto per persone non più giovani e con famiglia. Così come il lavoro da reinventare e ripensare sotto nuove forme e in chiave di innovazione e di produttività".