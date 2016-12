foto Dal Web Correlati Letta: "Riforma dell'Imu entro agosto"

Iva-Imu, Letta: "Cerchiamo copertura" 17:52 - L'Fmi si schiera contro la cancellazione dell'Imu sulla prima casa. "La tassa sulla proprietà sulla prima casa dovrebbe essere mantenuta per ragioni di equità ed efficienza e la revisione dei valori catastali accelerata per assicurare l'equità". L'Fmi ha anche tagliato dal -1,5% al -1,8% le stime sul Pil italiano del 2013. Ha alzato invece quelle per il 2014 dal +0,5% al +0,7%. - L'Fmi si schiera contro la cancellazione dell'Imu sulla prima casa. "La tassa sulla proprietà sulla prima casa dovrebbe essere mantenuta per ragioni di equità ed efficienza e la revisione dei valori catastali accelerata per assicurare l'equità". L'Fmi ha anche tagliato dal -1,5% al -1,8% le stime sul Pil italiano del 2013. Ha alzato invece quelle per il 2014 dal +0,5% al +0,7%.

Il Fondo monetario internazionale al termine della sua visita annuale in Italia dice che il nostro Paese ha prospettive di crescita ancora deboli, rivede al ribasso la crescita per quest'anno e migliora leggermente invece le previsioni per il 2014, ma aggiunge che il livello di disoccupazione è intollerabile.



Priorità al lavoro giovanile - Tra i punti toccati dal Fmi nell'analisi della situazione italiana c'è il problema occupazionale: "La priorità deve essere data ad aumentare la bassa occupazione dell'Italia, soprattutto di giovani e donne". Dimezzare il gap con il resto dell'Europa, spiega l'Article IV del Fmi, "potrebbe alzare il Pil di circa il 2,5% entro il 2018". E' necessario agire quindi "per migliorare la bassa produttività e copetitività dell'economia".



Possibilità di crescita economica - Le prospettive di crescita restano deboli, la disoccupazione è a livelli alti in modo inaccettabile e la fiducia del mercato è ancora debole" continua l'Article IV del Fmi sull'Italia. In Italia sono state adottate "azioni decise dalla fine del 2011 per rafforzare i conti pubblici", ma "il lavoro non è ancora completato"



Tagli alla spesa - "Un ribilanciamento del risanamento fiscale è assolutamente necessario per sostenere la crescita" Continua l'Article IV del Fmi sull'Italia. "E' necessario modificare la composizione del risanamento attraverso tagli di spesa e minori tasse". Un efficace pagamento dei debiti P.A "può ridurre le difficoltà del credito delle aziende".



La risposta di Saccomanni sull'Imu - "E' una questione che stiamo valutando. Certamente terremo conto dell'opinione del Fmi. L'obiettivo è trovare un consenso all'interno della coalizione". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, commentando l'invito del Fmi a non cancellare l'Imu sulla prima casa. Il ministro ha quindi aggiunto, ribadendo che la ripresa italiana è attesa per la fine dell'anno, che: "Quanto prima l'economia italiana riprenderà il sentiero di crescita, tanto più facile sarà il processo di riaggiustamento della tassazione" sul lavoro e sulla produzione".



Attenzione sul caso Mps - Tra i punti individuati dall'Fmi c'è anche la richiesta di attenzione al sistema bancario, in particolare sul caso Mps. "Le autorità seguano attentamente il piano con cui il Monte Paschi di Siena cercherà di ristrutturarsi per ripagare gli oltre 4 miliardi di prestiti pubblici ricevuti, ma devono essere pronte ad agire subito se la banca senese non raggiunge i suoi target - è scritto nella relazione - Le autorità dovrebbero monitorare da vicino l'implementazione del piano di ristrutturazione della Banca Mps ed essere preparate ad agire speditamente se la banca fallisce il raggiungimento dei suoi obbiettivi".