foto Afp

20:09

- Chiusura in rialzo per Wall Street. Alla vigilia della festa dell'Indipendenza americana del 4 luglio, con la seduta della Borsa di New York chiusa in anticipo, il Dow Jones guadagna lo 0,38% a 14.988 punti e il Nasdaq lo 0,30% a 3.443 punti. Anche l'indice S&P 500 sale dello 0,08% a 1.615 punti.