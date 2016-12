foto LaPresse

17:49

- Chiusura in calo per Piazza Affari che recupera nel finale dopo una giornata condotta sempre nel segno meno. Il Ftse Mib ha perso lo 0,53% a 15.315 punti mentre l'All Share ha segnato un -0,75% a 16.251 punti. Milano era arrivata a cedere anche l'1,8% per la crisi politica in Portogallo e sulle possibili conseguenze della vicenda derivati.